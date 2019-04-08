Іран вдруге затримав іноземний танкер

"Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали іноземний нафтовий танкер у Перській затоці, який віз контрабандне паливо для деяких арабських країн"

Іран заявив, що затримав у Перській затоці іноземний нафтовий танкер, який переправляв паливо до арабських держав.

"Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції затримали іноземний нафтовий танкер у Перській затоці, який віз контрабандне паливо для деяких арабських країн", - повідомляє BBC з посиланням на відповідну заяву командувача Корпусу вартових Ісламської революції Рамезана Зірахі.

Командувач цього елітного іранського військового формування додав, що танкер перевозив 700 тисяч літрів пального. Затримано було 7 членів екіпажу судна: вони є представниками різних національностей.

На даний момент невідомо під прапором якої країни йшов танкер та куди саме він тримав курс.

Нагадаємо, що минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер, звинувативши у порушенні санкцій проти Сирії.