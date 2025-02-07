Іран відмовляється від переговорів з адміністрацією Трампа – FT

Заява з'явилася на тлі намірів нового американського президента повернутися до політики “максимального тиску” проти Ірану.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід спілкування з главою Білого дому, та пообіцяв жорстко відповісти на будь-які загрози для Тегерана.

Про це повідомляє FT.

"З таким урядом не повинно бути жодних переговорів, оскільки це не ані мудро, ані розсудливо, ані гідно", - заявив Хаменеї — ключовий лідер, який приймає рішення в Ірані.

Він послався на ядерну угоду 2015 року між Іраном та іншими державами, з якої Трамп вийшов у 2018 році, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Тегерана.

"Це наш досвід з ними. … Якщо вони погрожуватимуть нам, ми погрожуватимемо їм. Якщо вони виконають свої погрози, ми виконаємо свої. Якщо вони порушують безпеку нашої країни, ми порушимо їхню", - сказав Хаменеї у п'ятницю, 7 лютого.

Заява з'явилася на тлі намірів нового президента США повернутися до політики санкцій “максимального тиску” проти Ірану часів першого терміну Трампа. Водночас новий глава Білого дому також закликав Тегеран і Вашингтон домовитися про “перевірену ядерну угоду”.

Повернення Трампа на посаду президента США відбулося після складного року для Ірану, який зазнав низки руйнівних військових ударів з боку Ізраїлю. Також продовжувалося тривале ядерне протистояння Тегерана з Заходом: вважається, що Іран близький до отримання ядерної зброї.

При цьому дипломати в “реформаторському уряді” іранського президента Масуда Пезешкіана останніми тижнями натякали, що Тегеран може бути відкритим для переговорів, аби запевнити світ, що не прагне отримати ядерну зброю.

Пезешкіан вступив на посаду президента Ірану минулого року після того, як пообіцяв досягнути скасування санкцій США шляхом відновлення переговорів. Він відновив на посадах досвідчених дипломатів, таких як міністр закордонних справ Аббас Арагчі, який відіграв важливу роль у переговорах щодо ядерної угоди понад десять років тому.

Здатність Пезешкіана здобувати підтримку Хаменеї, попри рішучий опір прихильників жорсткої лінії, стала для багатьох як у Тегерані, так і в західних столицях сигналом, що Тегеран може бути готовий повернутися до переговорів із США.

Однак зауваження Хаменеї дають наразі найчіткіше уявлення про позицію найвищого іранського лідера щодо адміністрації Трампа. Аятола розкритикував попередніх іранських переговірників, заявивши, що ті були “занадто щедрими та занадто багато йшли на компроміси” під час минулих дипломатичних контактів, тоді як США, за його словами, “навіть не були віддані цьому і порушили угоду”.

Такі коментарі свідчать: Тегеран не хоче, аби його сприймали як сторону, яка веде переговори з позиції слабкості, вважають аналітики.

Трамп тим часом чітко дав зрозуміти, що хоче зайняти жорстку позицію відносно іранської “осі опору”, в межах якої Тегеран протягом тривалого часу підтримує такі бойові угруповання, як “Хезболла” і Хамас. Іран, однак, пообіцяв зберегти свої зовнішньополітичні та оборонні пріоритети, включаючи підтримку регіональних маріонеток і розробку балістичних ракет.

"Іран не може піти на компроміс щодо основи своєї політики, в тому числі своєї ракетної програми та регіонального впливу. Останніми днями стало зрозуміло, що нова адміністрація США не задовольниться лише відновленням ядерних переговорів. У Трампа великі плани на Близький Схід, і Іран не може дозволити собі йти на поступки, які підривають його стратегічні інтереси", - сказав один іранський аналітик.

Хаменеї, який досі повністю підтримував Пезешкіана, заявив, що реформаторський уряд має можливість полегшити економічні труднощі. Однак він не зробив жодного прямого посилання на санкції США, які завдали значного удару Ірану.