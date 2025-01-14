рф та Іран підпишуть договір, який регулюватиме двосторонні відносини країн на найближчі 20 років

російський диктатор путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан незабаром підпишуть договір про всеосяжне партнерство, який регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України.

Про це повідомляє Middle East Eye.

Одним із ключових положень договору є пункт про територіальну цілісність, що особливо важливо для Ірану в контексті його суперечки з Об'єднаними Арабськими Еміратами з приводу трьох островів у Перській затоці, які перебувають під контролем Тегерана з 1971 року.

Угода охоплює 47 статей у різноманітних сферах співробітництва: технології та кібербезпека; мирна ядерна енергетика; боротьба з тероризмом і організованою злочинністю; екологічні питання; боротьба з відмиванням грошей.

Документ також зачіпає оборонні питання, включно з навчанням військових фахівців і реалізацією спільних ініціатив. Однак конкретні деталі таких проєктів потребуватимуть подальшого узгодження, зазначило джерело видання в іранському уряді.