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Іран відмовився визнати Крим російським

14 січня 2025, 20:50
Іран відмовився визнати Крим російським
Фото: DW
рф та Іран підпишуть договір, який регулюватиме двосторонні відносини країн на найближчі 20 років

російський диктатор путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан незабаром підпишуть договір про всеосяжне партнерство, який регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України.

Про це повідомляє Middle East Eye.

Одним із ключових положень договору є пункт про територіальну цілісність, що особливо важливо для Ірану в контексті його суперечки з Об'єднаними Арабськими Еміратами з приводу трьох островів у Перській затоці, які перебувають під контролем Тегерана з 1971 року.
 
Угода охоплює 47 статей у різноманітних сферах співробітництва: технології та кібербезпека; мирна ядерна енергетика; боротьба з тероризмом і організованою злочинністю; екологічні питання; боротьба з відмиванням грошей.
 
Документ також зачіпає оборонні питання, включно з навчанням військових фахівців і реалізацією спільних ініціатив. Однак конкретні деталі таких проєктів потребуватимуть подальшого узгодження, зазначило джерело видання в іранському уряді.
 
Окремий пункт забороняє обом сторонам підтримувати агресорів один проти одного та дозволяти використовувати свою територію для атак на іншу сторону.
 
Іран і росія домовилися спільно протистояти "незаконним екстериторіальним санкціям", включно із вторинними санкціями США, а також підтримувати один одного на міжнародних майданчиках. Проте іранський аналітик із зовнішньої політики в розмові з MEE вказав на можливі складнощі з цим пунктом, якщо Радбез ООН, членом якого є Росія, відновить санкції проти Ірану. Це може статися, якщо європейські країни вирішать відновити обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД - ядерна угода 2015 року між Іраном і світовими державами) до жовтня 2025 року, коли спливе термін дії положення.
 
Як розповів один із високопоставлених іранських чиновників у бесіді з Middle East Eye, проєкт договору було завершено після "20-30 раундів переговорів", які тривали "чотири-п'ять років". Документ потребує затвердження парламенту Ірану.

 

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