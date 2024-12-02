Іран відправляє бойовиків до Сирії для підтримки Асада

Тегеран пообіцяв надати допомогу Дамаску.

Сотні підтримуваних Іраном іракських бойовиків уночі перейшли до Сирії, щоб допомогти режиму Башара Асада боротися з повстанцями, які захопили Алеппо. Тегеран пообіцяв надати допомогу Дамаску.

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох джерел в іракських силах безпеки, щонайменше 300 бойовиків, переважно з угруповань Бадр і Нуджабаа, перетнули кордон пізно ввечері в неділю ґрунтовою дорогою, щоб уникнути офіційного перетину кордону.

"Це свіже підкріплення, яке прямує на допомогу нашим товаришам на передовій на півночі", - повідомило високопоставлене сирійське військове джерело, додавши, що бійці переправлялися невеликими групами, щоб уникнути авіаударів.

Участь союзних Ірану регіональних угруповань тривалий час була невід'ємною частиною успіху проурядових сил у придушенні повстанців, які повстали проти президента Башара Асада у 2011 році, і вони тривалий час зберігали свої бази у Сирії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що армія Сирії здатна протистояти повстанцям, але, говорячи про регіональні угруповання, які підтримує Тегеран, він додав, що "групи опору нададуть допомогу, а Іран надасть будь-яку необхідну підтримку".

За словами місцевих жителів та рятувальників, сирійський уряд та російські військові літаки посилили атаки на контрольовані повстанцями райони на північному заході країни. У тому числі було завдано удару по табору переміщених осіб, внаслідок якого загинули семеро людей.

Блискавичний напад повстанців минулого тижня застав багатьох у регіоні зненацька, завдавши Асаду найсильнішого удару за багато років і знову розпалюючи конфлікт, який довгі роки здавався замороженим після того, як у 2020 році лінії фронту громадянської війни стабілізувалися.

Хоча росія була зосереджена на війні в Україні з 2022 року, вона зберігає авіабазу на півночі Сирії. Основне підтримуване Іраном угруповання, ліванське "Хезболла", було зосереджено на своїй власній війні з Ізраїлем з початку конфлікту в Газі минулого року.

Конфлікт у Сирії вибухнув повстанням проти правління Асада у 2011 році, і повстанці утримували більшу частину Алеппо з 2012 по 2016 рік, поки урядові війська не відбили його за допомогою росії та підтримуваних Іраном ополченців, що стало важливим поворотним моментом війни.

До повстанців входять основні угруповання, які підтримує Туреччина, а також ісламістське угруповання Хайят Тахрір аш-Шам, яке раніше було пов'язане з Аль-Каїдою. Туреччина також має військову присутність на смузі сирійської території вздовж свого кордону.

росія, чиє вступ у конфлікт у 2015 році рішуче змінило військовий баланс на користь Асада, продовжує підтримувати президента Сирії та аналізує ситуацію на місці, заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.