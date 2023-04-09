Іран відправить делегацію до Саудівської Аравії для відновлення роботи посольства — Reuters

Саудівська Аравія та Іран домовилися покласти край дипломатичному розриву за посередництва Китаю.

Іранська технічна делегація відвідає Саудівську Аравію цього тижня, щоб підготуватися до відкриття посольства Ірану в Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Reuters.

Заява була зроблена через кілька днів після того, як міністри закордонних справ Ірану і Саудівської Аравії зустрілися в Пекіні в четвер, 6 квітня. Це була перша офіційна зустріч головних дипломатів країн за більш ніж сім років, після того, як Китай виступив посередником в укладенні угоди про відновлення відносин між сторонами.

"Іранська технічна делегація відвідає посольство Тегерана в Ер-Ріяді і домовиться про відкриття посольства Ірану в Саудівській Аравії", - повідомило агентство ISNA.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило в суботу, 8 квітня, що його офіційні особи відвідали Іран для обговорення процедури відновлення роботи дипломатичних представництв Ер-Ріяда в Тегерані.

Після багатьох років ворожнечі, яка розпалювала конфлікти на Близькому Сході, Тегеран і Ер-Ріяд домовилися покласти край дипломатичному розриву і знову відкрити посольства в рамках важливої угоди, укладеної минулого місяця за сприяння Китаю.