Іран відправив росії сотні балістичних ракет – Reuters

Ще один неназваний іранський військовий чиновник уточнив, що вже відбулося щонайменше чотири постачання ракет. Найближчого тижня очікується нова передача.

Іран надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.

Про це повідомили Reuters шість джерел, поглиблюючи військову співпрацю між двома країнами, що перебувають під санкціями США.

Три неназвані іранські джерела розповіли виданню, що частина переданих ракет - із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Така ракета здатна знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Як розповіло одне з іранських джерел, постачання стартували на початку січня після того, як наприкінці минулого року було укладено угоду на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служб безпеки. Вони проходили в Тегерані та москві.

Ще один неназваний іранський військовий чиновник уточнив, що вже відбулося щонайменше чотири постачання ракет. Найближчого тижня очікується нова передача.

Інший чиновник заявив, що частина ракет була відправлена до росії на кораблі через Каспійське море, а частина - літаком.

"Будуть і інші поставки. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, до якої ми забажаємо", - додав він.

Американський чиновник повідомив Reuters, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів між росією та Іраном, але поки що немає жодних ознак того, що постачання відбулося.

Нагадаємо, чутки про те, що росія хоче отримати іранські балістичні ракети, поширювали ще минулого року.

В ООН заявили, що не мають змоги перевірити інформацію про "використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".