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ПОЛІТИКА

Іран вперше поставив росії новітні високоточні авіабомби Qaem-5

28 травня 2024, 08:50
Іран вперше поставив росії новітні високоточні авіабомби Qaem-5
Джерело: x.com/JulianRoepcke
Це плануюча авіабомба малого діаметру, що може встановлюватися на іранські безпілотники.

Іран почав постачати росії новітні керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5").

Про це заявив військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Такого висновку він дійшов, проаналізувавши відеозапис із місця падіння іранського важкого безпілотника Mohajer-6, що розбився в Курській області минулими вихідними.

Імовірно, дрон мав атакувати Сумську область України, однак не долетів до цілі і впав. Судячи з кадрів, безпілотник ніс на борту авіабомби Qaem-5, які раніше російська армія не застосовувала у війні з Україною.

На думку Рьопке, використання таких авіабомб може свідчити про новий рівень військового співробітництва між Тегераном і москвою.

Qaem-5 - плануюча авіабомба малого діаметру, що може встановлюватися на іранські безпілотники Mohajer-6 і Hamaseh. Ця бомба має телевізійне наведення і може оснащуватися різними типами боєголовок. Її заявлена дальність польоту становить до 40 кілометрів. В Ірані її було прийнято на озброєння в серпні 2019 року.

Іран з перших місяці повномасштабного вторгнення підтримує росію у війні проти України та надає країні-агремору військову допомогу.

Зокрема, Тегеран передав москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

війнаІранавіабомбиросія загроза

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