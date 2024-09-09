Іран все ж доставив балістичні ракети росії, в ЄС підтвердили

У Брюсселі не виключають нових санкцій проти Тегерана.

Союзники Європейського Союзу надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет росії.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника ЄС Петера Стано.

"Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про поставки іранських балістичних ракет росії", – зазначив речник.

Він також заявив про можливість ввести нові санкції проти Тегерана, якщо таке постачання ракет буде підтверджено.

Видання нагадує, що кремль 9 вересня не заперечив доставлення іранських ракет до росії. Так, речник кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Іран є важливим партнером росії, і що дві країни розвивають діалог у всіх сферах.

Як сказав Пєсков, Іран - наш важливий партнер, ми розвиваємо наші торговельно-економічні відносини, ми розвиваємо наше співробітництво і діалог у всіх можливих сферах, включаючи найбільш чутливі".