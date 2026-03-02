Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран використовує дрони проти ППО Перської затоки, копіюючи військові методи росії в Україні – WSJ

02 березня 2026, 10:14
Фото: DW
Іран використовує тактику, схожу на ту, що росія застосовує в Україні.

Цими вихідними Іран здійснив масовані атаки ударними безпілотниками по арабських державах Перської затоки, завдавши шкоди американським військовим базам, цивільній інфраструктурі та створивши серйозну загрозу для систем ППО регіону.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За оцінками експертів, Іран використовує тактику, схожу на ту, що росія застосовує в Україні — удари по ключових об’єктах інфраструктури для психологічного та економічного тиску на населення і державні системи. Безпілотники, які застосовує Тегеран, невеликі, швидкі та дешеві у виробництві, що дозволяє випускати їх масово і запускати як з суші, так і з моря.

Серед об’єктів ураження — американська військово-морська база в Бахрейні, аеропорти в Абу-Дабі та Кувейті, морські порти та висотні будівлі у Дубаї та Бахрейні. Внаслідок атак загинули щонайменше три людини в ОАЕ та одна в Омані.

Ці удари спричинили транспортний хаос та зростання цін на нафту, демонструючи стратегічну мету Ірану — чинити тиск на союзників США та завдавати економічних збитків Заходу. За даними урядів, Іран випустив понад 500 безпілотників по ОАЕ, 283 по Кувейту, сотні по Бахрейну, Катару та Йорданії, а також низку ракет. Ізраїль повідомив про перехоплення понад 50 БПЛА.

Експерти наголошують, що країнам Перської затоки доведеться швидко навчитися ефективно протидіяти безпілотним атакам. Український досвід показує, що дешеві БПЛА можна використовувати для виявлення та нейтралізації ворожих дронів. Багаторівневі системи ППО та обмін розвідувальною інформацією стануть ключовими для захисту великих міст, таких як Дубай чи Абу-Дабі, але повністю захистити всі об’єкти неможливо, попереджають аналітики.

"Іран уважно спостерігав за тим, як росія застосовує подібну тактику, і тепер намагається її повторити на Близькому Сході", — зазначив радник відділу стратегії та політики аналітичного центру CNA Самуель Бендетт.

