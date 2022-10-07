Іран виробив на передовому обладанні уран, збагачений до 20%

Іран виробив збагачений до 20% уран із використанням складних центрифуг на своїй підземній атомній електростанції "Фордо".

Це вкотре порушило ядерну угоду 2015 року, одним із головних пунктів якої було зобов’язання Ірану не збагачувати уран більше ніж до 3,67%.

Представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді заявив, що двадцятивідсотковий уран уперше зібрали з передових центрифуг IR-6. Два тижні тому Іран поінформував про відповідні плани орган спостереження ООН з ядерних питань.

Зазначимо, збагачений до 20% уран можна використовувати для отримання ядерного палива й у дослідницьких та експериментальних реакторах. Іран переконує, що саме для таких цілей він і виробляється. Натомість уран, збагачений до 90% і більше, дозволяє створювати ядерну зброю.

Новий комплект передових центрифуг на підземному заводі "Фордо", про який майже нічого не відомо, може легко перемикатися між рівнями збагачення.

Західні дипломати вже давно висловлюють занепокоєння щодо обладнання, якими оснащений цей кластер центрифуг. А ядерна угода Тегерана від 2015 року передбачала перетворення "Фордо" на науково-дослідний центр з обмеженим переліком цілей використання центрифуг.

Навесні минулого року МАГАТЕ повідомляло, що Іран використовує один каскад або кластер передових центрифуг для збагачення урану до 60% на ядерному об'єкті в Натанзі. А в серпні 2021-го стало відомо, що Іран використовує і другий каскад для цієї мети.

Після цього глава МАГАТЕ вирушив на переговори до Ірану, за підсумками яких вони домовилися відновити співпрацю щодо ядерних об’єктів. А втім, після цього переговори з ядерних питань зупинилися на кілька місяців. Спецпредставник США Роберт Меллі навіть назвав останній раунд переговорів у Катарі "більш ніж марним".