Іран визнав серйозні пошкодження ядерних об'єктів

За даними розвідки США, удари мали обмежений ефект, адже основні запаси збагаченого урану були завчасно перевезені в безпечні місця

Після ударів США та Ізраїлю на іранських ядерних об'єктах є значні руйнування.

Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в коментарі телеканалу "Аль-Джазіра".

Багаї підкреслив, що пошкодження серйозні. А об'єкти неодноразово ставали мішенню.

Також повідомляється, що ізраїльська комісія з атомної енергії надала Білому дому звіт. Цей документ опублікував журналіст Axios Барак Равід. У ньому зазначається, що американська ракета знищила ключову інфраструктуру в ядерному центрі Фордо. Установка зі збагачення урану вийшла з ладу.

Комісія вважає, що серія ударів Вашингтона та Ізраїлю серйозно вплинула на ядерні потужності Ірану.

За даними розвідки США, удари мали обмежений ефект, адже основні запаси збагаченого урану були завчасно перевезені в безпечні місця. Значна частина матеріалів не постраждала.