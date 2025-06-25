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Іран визнав серйозні пошкодження ядерних об'єктів

25 червня 2025, 21:55
Іран визнав серйозні пошкодження ядерних об'єктів
Фото: DW
За даними розвідки США, удари мали обмежений ефект, адже основні запаси збагаченого урану були завчасно перевезені в безпечні місця

Після ударів США та Ізраїлю на іранських ядерних об'єктах є значні руйнування.

Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в коментарі телеканалу "Аль-Джазіра".

Багаї підкреслив, що пошкодження серйозні. А об'єкти неодноразово ставали мішенню.
 
Також повідомляється, що ізраїльська комісія з атомної енергії надала Білому дому звіт. Цей документ опублікував журналіст Axios Барак Равід. У ньому зазначається, що американська ракета знищила ключову інфраструктуру в ядерному центрі Фордо. Установка зі збагачення урану вийшла з ладу.
 
Комісія вважає, що серія ударів Вашингтона та Ізраїлю серйозно вплинула на ядерні потужності Ірану.
 
За даними розвідки США, удари мали обмежений ефект, адже основні запаси збагаченого урану були завчасно перевезені в безпечні місця. Значна частина матеріалів не постраждала.
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