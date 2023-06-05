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Іран, який допомагає росії убивати українців, ніколи не отримає ядерної зброї – Блінкен

05 червня 2023, 20:17
Іран, який допомагає росії убивати українців, ніколи не отримає ядерної зброї – Блінкен
Джерело: zn.ua
Зобов’язання США захищати Ізраїль є "непохитним" і не обговорюється.

Сполучені Штати не відкидають жодного варіанта, аби гарантувати, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю та ще більше дестабілізувати регіон.

Про це в понеділок на заході, організованому Американсько-ізраїльським комітетом зі зв'язків з громадськістю (AIPAC), заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає кореспондент "Європейської правди".

Наголосивши, що зобов’язання США захищати Ізраїль є "непохитним" і не обговорюється, Блінкен підкреслив, що іранський режим "регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі" та загрожує безпеці всього Близькосхідного регіону.

"Іран експортує свою агресію по всьому регіону й навіть за його межами, зокрема шляхом надання російській армії дронів, які та використовує для вбивства цивільних та руйнування інфраструктури в Україні. Натомість росія надає Ірану високотехнологічне озброєння",– зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що у зв’язку з цим "Іран не може отримати – і не отримає – ядерної зброї", й для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням.

"Якщо ж Іран відкидає шлях дипломатії, то, як неодноразово давав зрозуміти президент Байден, розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", – підкреслив голова американської дипломатії.

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