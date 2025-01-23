Іран забороняє розробку ядерної зброї – ЗМІ

Імовірно, Тегеран сигналізує Трампу про готовність укласти нову ядерну угоду.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заборонив розробку ядерної зброї. Цей крок багато хто розцінює як сигнал готовності Тегерана до переговорів із адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо послаблення санкцій.

Про це повідомляє Newsweek із посиланням на заяву голови Судової влади Збройних сил Ірану Ахмадрези Пурхагана.

Пурхаган у своєму виступі в Тегерані зазначив, що цей указ ґрунтується на доктрині покійного імама Хомейні, який заборонив використання хімічної та іншої зброї масового ураження.

"Саме на основі цієї доктрини Верховний лідер не дозволяє Збройним силам Ісламської Республіки розробляти ядерну зброю", ‒ заявив він.

Аналітики пов’язують цю позицію з посиленням економічного тиску на Іран через міжнародні санкції. За оцінками експертів, економічні труднощі спонукають Тегеран шукати шляхів до стабілізації через дипломатичні переговори.

Попри заяву про заборону ядерної зброї, Іран продовжує активно розвивати свою ядерну програму. У грудні 2024 року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що рівень збагачення урану в країні досяг 60%, що наближається до порогу, необхідного для створення ядерної зброї.

Офіційний Тегеран заперечує звинувачення у намірах виробляти ядерну зброю. Президент Ірану Масуд Пезешкян у розмові з послом Великої Британії в Тегерані підкреслив, що ядерна діяльність країни має виключно мирний характер:

"Ісламська Республіка не має наміру використовувати свої ядерні можливості у військових цілях через ідеологічні переконання та фетву Аятоли Хаменеї".

Іранські посадовці вже підтвердили готовність до переговорів зі США та іншими країнами. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив: "Ми завжди готові до переговорів, і якщо інші сторони мають таку ж готовність, діалог може принести результати. Але якщо їхня політика зміниться, Іран скоригує свій підхід".

Повернення Дональда Трампа до Білого дому може змінити ситуацію. Його адміністрація обговорює можливість повернення до стратегії "максимального тиску", спрямованої на стримування ядерних амбіцій Ірану.

Раніше Іран проводив консультації з Францією, Великою Британією та Німеччиною у Швейцарії, намагаючись знайти компроміс у питанні зняття санкцій. Однак, чи вдасться розпочати діалог із адміністрацією Трампа, залишається відкритим питанням, підсумували у Newsweek.