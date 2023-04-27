Іран захопив іноземний нафтовий танкер

Про це заявили Військово-морські сили США, повідомляє APnews.

"Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність. Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер", – заявили американські військові.

Судно під назвою Advantage Sweet подало сигнал лиха сьогодні в обід, перебуваючи у міжнародних водах. Пізніше стало відомо, що його захопив Іран.

У ВМС США зазначили, що це щонайменше п'яте комерційне судно, що було захоплене Тегераном за останні два роки.

На початку місяця стало відомо, що росія перевантажує своє дизпаливо між танкерами поблизу Африки.