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ПОЛІТИКА

Іран запевнив США, що не намагатиметься вбити Трампа – WSJ

15 листопада 2024, 14:54
Іран запевнив США, що не намагатиметься вбити Трампа – WSJ
Фото: apnews.com
Адміністрація Байдена посилила захист Трампа з боку Секретної служби в липні після отримання розвідданих про ймовірний іранський замах.

Минулого місяця Іран надав адміністрації Байдена письмові запевнення, що не намагатиметься вбити Дональда Трампа, повідомили американські офіційні особи.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Іранське послання, передане 14 жовтня, про яке раніше не повідомлялося, стало відповіддю на приватне письмове американське попередження, надіслане Тегерану у вересні. Американські чиновники заявили, що воно відображає публічне повідомлення адміністрації про те, що вона вважає погрози на адресу Трампа питанням національної безпеки найвищого рівня і що будь-який замах на його життя буде розглядатися як акт війни. В іранській відповіді, яка не була підписана конкретною посадовою особою, повторилися звинувачення Тегерана в тому, що Трамп вчинив злочин, віддавши наказ про вбивство генерала Касема Сулеймані, заявили чиновники.

ІранДональд Трампзамах

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