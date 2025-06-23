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Іран запустив ракети по американській базі в Катарі: США готують відповідь

23 червня 2025, 20:07
Іран запустив ракети по американській базі в Катарі: США готують відповідь
Фото: з вільних джерел
В столиці Катару чутно вибухи.

Тегеран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних обʼєктах цими вихідними.

Про це пише Axios, посилаючись на джерела.

Щойнаменше 6 ракет було запущено в бік Катару, ще одна ракета — в бік Іраку.

"Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними", — заявив високопоставлений чиновник Білого дому.

Видання додає, що в столиці Катару місті Доха чутно вибухи.

Авіабаза Аль-Удейд у Катарі - найбільша військова база США в регіоні. 

Також в обід Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання регіональної напруженості.

Після цього президент США Дональд Трамп терміново зібрав міністра оборони та керівнцтво Об'єднаного комітету начальників штабів. Нарад відбвувається в ситуаційній кімнаті Білого дому. 
Рішення про відповідь може бути ухвалена найближчими годинами. 
СШАІранКатар

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