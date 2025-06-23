Іран запустив ракети по американській базі в Катарі: США готують відповідь
Тегеран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних обʼєктах цими вихідними.
Про це пише Axios, посилаючись на джерела.
Щойнаменше 6 ракет було запущено в бік Катару, ще одна ракета — в бік Іраку.
"Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними", — заявив високопоставлений чиновник Білого дому.
Видання додає, що в столиці Катару місті Доха чутно вибухи.
Авіабаза Аль-Удейд у Катарі - найбільша військова база США в регіоні.
Також в обід Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання регіональної напруженості.