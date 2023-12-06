Іран запустив у космос ракету з біонауковою капсулою

500-кілограмова капсула була розроблена Організацією аерокосмічної промисловості Міноборони Ірану.

Іран заявив у середу про успішний запуск новітньої космічної біонаукової капсули за допомогою ракети-носія Salman.



Про це повідомляє агенція Tasnim.

Метою запуску капсули на висоту 130 кілометрів від поверхні Землі є "розвиток основних технологій для космічної діяльності", йдеться у матеріалі.

500-кілограмова капсула була розроблена Організацією аерокосмічної промисловості Міноборони Ірану на замовлення Іранського космічного агентства. Перед запуском капсула була протестована на охоплення руху, відновлення, контроль швидкості, систему пом’якшення ударів, аеродинаміку, парашутні механізми і системи контролю та моніторингу умов навколишнього середовища.

Запуск ракети-носія відбувся на тлі прагнення іранської влади "відродити" галузь космічних розробок країни та підвищити досвід у космічній біонауці.