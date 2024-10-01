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ПОЛІТИКА

Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю (оновлено)

01 жовтня 2024, 20:17
Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю (оновлено)
З території Ірану на Ізраїль було випущено приблизно 400 ракет.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що Іран запустив у бік країни ракети. Повітряна тривога лунає по всій країні.

Інформації про масштаби ракетного удару поки що немає. Телеканал АВС писав, що Іран запустить 240-250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях в Ізраїлі, включно зі штаб-квартирою Моссаду і трьома авіабазами. Армія оборони Ізраїлю не планує завдавати превентивного удару.

За даними Цахал, в Ізраїлі було розповсюджено інструкції з порятунку життя в різних районах по всій країні.

"Закликаємо населення дотримуватися вказівок командування тилу. Почувши сирену, ви повинні увійти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок", - сказано у повідомлені.

Також за їх даними, усі ізраїльські цивільні особи знаходяться в бомбосховищах.

"Ми серйозно стежимо за загрозою. Ми просимо громадськість дотримуватися вказівок командування тилу. Вогонь з боку Ірану може бути широкомасштабним", - заявив речник Цахалу Даніель Хагарі.

Як повідомил в Цахал, система протиповітряної оборони наразі ідентифікує і перехоплює запуски.

У Тель-Авіві, поблизу Мертвого моря, на півдні та в регіоні Шарон, повідомлялося про численні місця падіння осколків або ракет. Про постраждалих поки не повідомляється, хоча всім ізраїльтянам наказали сховатися.

За даними The Jerusalem Post, з території Ірану на Ізраїль було близько 400 ракет по Ізраїлю.

Білий дім заявляє, що Байден і Гарріс скликали зустріч для обговорення іранської атаки.

Під час наради вони обговорили атаку Ірану на Ізраїль, яка на той момент вже відбулася.

За результатами наради Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак і збивати ракети, спрямовані на Ізраїль.

Президент США Байден і віце-президент Гарріс спостерігають за нападом Ірану на Ізраїль із ситуаційної кімнати Білого дому, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому.

ІзраїльІранатака

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