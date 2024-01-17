Іран завдав ударів по "базах бойовиків" у Пакистані – The Guardian

Унаслідок обстрілу загинуло двоє дітей і троє отримали поранення.

Іран завдав авіаударів по території Пакистану, спрямованих, очевидно, на сунітське угруповання бойовиків.

Про це пише The Guardian.

Ісламабад заявив, що унаслідок обстрілу загинуло двоє дітей і троє отримали поранення.

МЗС країни викликало старшого дипломата Тегерана в Ісламабаді, щоб висловити протест проти “неспровокованого порушення його повітряного простору”.

Міністерство не надало детальнішу інформацію про удари, але в пакистанських соціальних мережах йдеться, що ракетні удари та удари безпілотників були націлені на провінцію Белуджистан, розташовану вздовж 1000-кілометрового кордону між двома країнами.

В Ірані повідомили, що удари були спрямовані по базах сунітського бойового угрупування “Джейш аль-Адль”, проте згадки про атаку у місцевих ЗМІ швидко зникли.

Іран та Пакистан вже давно мають напружені відносини, зокрема через діяльність сепаратистів-белуджів та інших угруповань бойовиків у прикордонній зоні.

Удари в Пакистані сталися менш як через день після іранських ракетних ударів по Сирії та Іраку, що стало частиною серії репресій проти ворогів Тегерана після подвійного вибуху терориста-смертника в місті Керман 3 січня, внаслідок якого загинуло понад 80 іранців.

По Пакистану вдарили менше ніж через день після іранських ракетних ударів по Сирії та Іраку. Вони стали частиною серії репресій проти ворогів Тегерана після подвійного вибуху терориста-смертника в місті Керман 3 січня, внаслідок якого загинуло понад 80 іранців. Відповідальність за цей напад взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (ІД). Невідомо чи Тегеран вважає, що “Джейш аль-Адль” причетний до вибуху у Кермані, чи просто “накинувся на ворогів, щоб задовольнити внутрішні заклики до помсти”.