Іран заявляє про створення гіперзвукової ракети – ЗМІ

Міністерство оборони країни представило ракету Fattah, швидкість якої нібито в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Іран заявив, що створив гіперзвукову ракету "Fattah", здатну рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Про це повідомляє "The Guardian".

Гіперзвукова ракета іранської розробки Фаттах — останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції - була презентована у вівторок вранці (6 червня) в присутності президента країни Ебрагіма Раїсі. Ця заява прозвучала на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США через ядерну програму Тегерана.

Державне телебачення Ірану повідомило, що ракета під назвою Фаттах, що перекладається з фарсі як завойовник, має дальність польоту до 1400 км.

У повідомленні також стверджувалося, що ракета може пройти крізь будь-яку систему ПРО, хоча жодних доказів на підтвердження цього не навели.

Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір-Алі Хаджизаде під час презентації гіперзвукової ракети "Фаттах" ("Завойовник") в Тегерані заявив, що Іран зараз є однією з чотирьох країн, які володіють технологією виробництва гіперзвукових ракет.

"Ракета, яка була представлена сьогодні, є унікальною в світі... З цим відкриттям Іран став однією з чотирьох країн, які володіють цією технологією", – сказав він.

Ця заява пролунала на тлі високого рівня напруженості у відносинах зі США щодо ядерної програми Тегерана.

В ефірі було показано те, що виглядало як модель ракети, яку представила Революційна гвардія перед президентом Ебрагімом Раїсі.

Корпус вартових ісламської революції вже має великий арсенал балістичних ракет.