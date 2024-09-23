Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран заявив про готовність до ядерних переговорів – Reuters

23 вересня 2024, 19:33
Іран заявив про готовність до ядерних переговорів – Reuters
Фото: з вільного доступу
Іран все ще є учасником ядерної угоди, але з меншими зобов’язаннями через санкції США.

Іран готовий розпочати ядерні перемовини на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо інші сторони будуть готові.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє Reuters.

США під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа у 2018 році вийшли з ядерної угоди, підписаної у 2015 році Іраном та шістьма світовими державами, згідно з якою Тегеран стримував свою спірну ядерну програму в обмін на скасування міжнародних санкцій.
 
Зазначається, що непрямі переговори між США та Тегераном щодо відновлення угоди зайшли в глухий кут. Іран все ще є учасником угоди, але він зменшив свої зобов’язання через санкції США.
 
"Я залишуся в Нью-Йорку на декілька днів довше, ніж президент Ірану, і проведу більше зустрічей з деякими міністрами закордонних справ. Ми зосередимо наші зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерного пакту", ‒ сказав Арагчі.
 
Міністр додав, що через Швейцарію відбувся обмін повідомленнями та видано "загальну декларацію про готовність", але попередив, що "існуючі міжнародні умови роблять відновлення переговорів складнішими та важчими, ніж було раніше".
 
Арагчі заявив, що не буде зустрічатися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: "Я не вважаю, що буде доцільно вести такий діалог. Такі зустрічі були раніше, але наразі для цього немає відповідної основи. Ми ще далекі від ведення прямих переговорів", – зазначив іранський урядовець.

 

війна в УкраїніЯдерна безпекаросія окупанти

Останні матеріали

Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється