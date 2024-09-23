Іран заявив про готовність до ядерних переговорів – Reuters

Іран все ще є учасником ядерної угоди, але з меншими зобов’язаннями через санкції США.

Іран готовий розпочати ядерні перемовини на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо інші сторони будуть готові.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє Reuters.

США під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа у 2018 році вийшли з ядерної угоди, підписаної у 2015 році Іраном та шістьма світовими державами, згідно з якою Тегеран стримував свою спірну ядерну програму в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Зазначається, що непрямі переговори між США та Тегераном щодо відновлення угоди зайшли в глухий кут. Іран все ще є учасником угоди, але він зменшив свої зобов’язання через санкції США.