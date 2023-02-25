Іран заявив про створення ракети з радіусом дії 1650 км — Reuters

В Тегерані заявив про створення крилатої ракети великої дальності.

Про це розказав командувач Корпусу вартових революції Ірану Аміралі Хаджізаде.

Передає Reuters.

“Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської республіки Іран”, — сказав Хаджізаде.

На іранському телеканалі показали кадри з нібито цією новою крилатою ракетою “Павех”(Paveh).

Тегеран всупереч спротиву Вашингтона та занепокоєнню з боку європейських столиць розширив свою ракетну програму, стверджуючи, що вона є суто оборонною та має характер стримування.

Восени Пентагон заявив, що США скептично ставляться до заяв Хаджізаде про те, що Іран розробив гіперзвукову балістичну ракету.