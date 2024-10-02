Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю – Reuters

02 жовтня 2024, 19:53
Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю – Reuters
Фото: DW
"Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь", сказав Аббас Аракчі

Іран здійснив "самооборону" проти Ізраїлю, і його "дії завершені", якщо тільки Ізраїль не вирішить відплатити.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі X в середу, повідомляє Reuters. 

"Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь. За такого сценарію наша відповідь буде сильнішою і потужнішою", – написав Аракчі.
 
Він також додав, що Тегеран закликав Вашингтон не втручатися після нападу на Ізраїль, який відбувся напередодні. 
 
ІзраїльІранвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Політика
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 21:34
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 16:17
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється