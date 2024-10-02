Іран заявив про завершення своїх дій проти Ізраїлю – Reuters

"Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь", сказав Аббас Аракчі

Іран здійснив "самооборону" проти Ізраїлю, і його "дії завершені", якщо тільки Ізраїль не вирішить відплатити.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у соцмережі X в середу, повідомляє Reuters.

"Наша дія завершена, якщо тільки ізраїльський режим не вирішить вдатися до подальших дій у відповідь. За такого сценарію наша відповідь буде сильнішою і потужнішою", – написав Аракчі.

Він також додав, що Тегеран закликав Вашингтон не втручатися після нападу на Ізраїль, який відбувся напередодні.