Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Іран заявив, що випробовує надзвукові крилаті ракети

09 серпня 2023, 16:37
Іран заявив, що випробовує надзвукові крилаті ракети
Фото: DW
Наразі вона нібито перебуває на стадії випробувань.

Іран заявив, що отримав технологію для створення надзвукової крилатої ракети.

Про це повідомило іранське інформаційне агентство Tasnim, передає Reuters.

"Ця ракета, яка є новим поколінням крилатих ракет іранського виробництва, зараз проходить випробування і стане новою віхою в оборонній могутності Ірану", — заявило іранське медіа.

Гіперзвукова зброя — це зброя, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Махів, тобто понад 6 000 км/год. В Ірані кажуть, що швидкість їхньої ракети в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Концепція гіперзвукової зброї наразі лежить в основі зброї майбутнього. Теоретично, це ракети, які не може збити жодна існуюча в світі система протиповітряної та протиракетної оборони. Китай та США активно розробляють гіперзвукову зброю, а росія заявила, що створила її у 2018 році — це ракета "Кинджал". Але під час війни в Україні зʼясувалося, що це не гіперзвукова, а аеробалістична ракета, і вона не може тримати надзвукову швидкість протягом усього польоту. Тому після появи в Україні сучасних зенітно-ракетних комплексів Patriot ракети "Кинджал" почали збивати над Києвом.

Раніше повідомлялось, що Японія закликає Іран не надавати росії зброю для війни з Україною.

Іранракета

Останні матеріали

Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється