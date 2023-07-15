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Іран зажадав від росії плати за свої "шахеди"

15 липня 2023, 17:52
Іран зажадав від росії плати за свої
Джерело: zn.ua
Між дружніми союзниками виник перший серйозний конфлікт.
Тегеран висунув москві вимогу переглянути позицію щодо приналежності островів у Ормузькій протоці, на які одночасно претендують Іран та ОАЕ.

Про це пише агентство Iran International.

Зазначається, що в Ірані критикують владу росії за те, що вона поставила під сумнів право власності Ірану на три невеликі острови в Перській затоці, які оскаржують Об'єднані Арабські Емірати. Іранські ЗМІ та користувачі соціальних мереж були глибоко роздратовані, коли на початку цього тижня росія приєдналася до арабських держав Перської затоки з вимогою врегулювати суперечку щодо приналежності островів, які, за словами Ірану, є його невіддільною частиною.

Міністерство закордонних справ викликало посла росії, а міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдолахян і речник уряду Алі Бахадорі написали в окремих повідомленнях, що "Іран не піде на компроміс щодо своїх національних інтересів і територіальної цілісності".

Однак, як зазначають західні ЗМІ, офіційна реакція Тегерана на дії росії була стриманою.

 

 

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