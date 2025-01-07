Іран збільшив кількість військових навчань перед президентством Трампа – FT

Іранська армія готується до викликів з боку США

Іранські військові практично подвоїли кількість щорічних навчань у 2025 році перед приходом до влади в США президента Дональда Трампа, який заприсягся не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представника Корпусу вартових ісламської революції (КІР) генерала Алі Мохаммада Наїні.

"Цього року кількість навчань майже подвоїлася порівняно з минулим роком у відповідь на картину загроз, що змінюється", – сказав генерал виданню.

Він оголосив, що двома днями раніше у шести західних та південних провінціях країни розпочалося близько 30 наземних, повітряних та морських навчань. Вони продовжаться до середини березня. Як повідомляє Financial Times, ці маневри спрямовані на протидію "новим загрозам", хоча конкретних деталей не представлено.