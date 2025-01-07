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Іран збільшив кількість військових навчань перед президентством Трампа – FT

07 січня 2025, 10:05
Іран збільшив кількість військових навчань перед президентством Трампа – FT
Фото: DW
Іранська армія готується до викликів з боку США

Іранські військові практично подвоїли кількість щорічних навчань у 2025 році перед приходом до влади в США президента Дональда Трампа, який заприсягся не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представника Корпусу вартових ісламської революції (КІР) генерала Алі Мохаммада Наїні.

"Цього року кількість навчань майже подвоїлася порівняно з минулим роком у відповідь на картину загроз, що змінюється", – сказав генерал виданню.
 
Він оголосив, що двома днями раніше у шести західних та південних провінціях країни розпочалося близько 30 наземних, повітряних та морських навчань. Вони продовжаться до середини березня. Як повідомляє Financial Times, ці маневри спрямовані на протидію "новим загрозам", хоча конкретних деталей не представлено.
 
Трамп у перший термін проводив жорстку політику щодо Ірану і тепер може її продовжити. Він навіть не виключив, що може початися війна між США та Іраном. Трамп під час першого терміну вийшов з ядерної угоди з Іраном: угода між ісламською республікою, США, рф, Китаєм, Великою Британією, Францією та Німеччиною обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на зняття економічних санкцій. Міжнародне агентство з атомної енергії у грудні попередило, що Іран став ближчим до створення ядерної зброї.
 
Водночас The Wall Street Journal зазначала, що в той період Трамп дотримувався стратегії "максимального тиску" на Іран, сподіваючись, що країна припинить фінансувати та навчати угруповання, які США вважають терористичними, та почне покращувати ситуацію з правами людини. Джерела, знайомі із ситуацією, повідомили виданню, що обраний президент має намір продовжити цю політику.

 

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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