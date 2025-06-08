Іран зламав архіви ядерної програми Ізраїлю – ЗМІ
08 червня 2025, 11:57
Фото: DW
Ізраїль офіційно наразі не коментував заяву іранської сторони.
Іранська розвідка начебто отримала тисячі секретних файлів, що стосуються ядерної програми Ізраїлю.
Про це пише Bloomberg.
Як повідомляє іранське держтелебачення, Ісламська Республіка начебто здобула "тисячі файлів, пов’язаних з ядерними проектами та об’єктами ізраїльського режиму", які вміщують документи, зображення та відеозаписи.
Уточнюється, що операція з отримання матеріалів була проведена "деякий час тому", однак подробиці щодо змісту файлів чи способу їх здобуття, не наводяться.
Ця заява пролунала на тлі загострення напруженості між Іраном та Ізраїлем, які у 2024 році опинилися на межі відкритого збройного протистояння через конфлікт у Секторі Газа та ізраїльські удари по угрупованнях, що підтримуються Тегераном.