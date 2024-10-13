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Іран знову заперечив передачу ракет росії

13 жовтня 2024, 20:33
Іран знову заперечив передачу ракет росії
Фото: DW
МЗС Ірану заявило, що ірано-російська військова співпраця має свою історію задовго до початку війни в Україні.

Іран не передава росії балістичні ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

"Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію", – йдеться у заяві.
 
Аббас Аракчі додав, що ірано-російська військова співпраця не є новою та має свою історію задовго до початку війни в Україні.
 
Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив росії балістичні ракети малої дальності.  Раніше країни "Великої сімки" пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети росії для використання у війні проти України.
Іранвійна в Україніросія окупанти

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