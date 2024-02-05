Іранська стратегія обходу санкцій: Як британські банки стали частинами глобальної фінансової мережі
Іран використовував два найбільші банки Великої Британії для обходу американських санкцій.
Про це пише FT.
Європейські банки, яких визнали порушниками санкцій США проти Ірану, отримали великі штрафи: Standard Chartered виплатив понад 1 мільярд доларів, а UniCredit – 1,3 мільярда доларів у 2019 році. Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, Lloyds і Santander UK надавали рахунки британським підставним компаніям, які належали підсанкційній іранській нафтохімічній компанії.
Підконтрольна державі Petrochemical Commercial Company була частиною мережі, яку США звинувачують у зборі сотень мільйонів доларів для Іранської революційної гвардії Кудс, а також у співпраці з російськими спецслужбами для збору грошей для іранських збройних формувань.
І PCC, і її британська дочірня компанія PCC UK перебувають під санкціями США з листопада 2018 року.
Документи, електронні листи та бухгалтерські записи показують, що протягом цього часу британський підрозділ PCC продовжував працювати з офісу в Grosvenor Gardens у Белгравії, використовуючи складну мережу підставних осіб у Британії та інших країнах.
Викриття операції з ухилення від санкцій Ірану в центрі Лондона з’явилися після того, як Повітряні сили Великої Британії приєдналися до авіаударів США по хуситам в Ємені. Цього тижня Сполучене Королівство та США запровадили санкції проти так званої «транснаціональної мережі вбивств», яку контролює іранська розвідка і яка переслідує активістів і дисидентів.
Документи, проаналізовані FT, показують, що з моменту введення санкцій США PCC використовувала компанії у Великій Британії для отримання коштів від іранських підставних структур у Китаї, приховуючи своїх реальних власників через номінальних директорів.