Іранська стратегія обходу санкцій: Як британські банки стали частинами глобальної фінансової мережі

Іран використовував мережу підставних осіб та номінальних власників компаній, щоб мати британські адреси та рахунки у банках.

Іран використовував два найбільші банки Великої Британії для обходу американських санкцій.

Про це пише FT.

Європейські банки, яких визнали порушниками санкцій США проти Ірану, отримали великі штрафи: Standard Chartered виплатив понад 1 мільярд доларів, а UniCredit – 1,3 мільярда доларів у 2019 році. Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, Lloyds і Santander UK надавали рахунки британським підставним компаніям, які належали підсанкційній іранській нафтохімічній компанії.

Підконтрольна державі Petrochemical Commercial Company була частиною мережі, яку США звинувачують у зборі сотень мільйонів доларів для Іранської революційної гвардії Кудс, а також у співпраці з російськими спецслужбами для збору грошей для іранських збройних формувань.

І PCC, і її британська дочірня компанія PCC UK перебувають під санкціями США з листопада 2018 року.

Документи, електронні листи та бухгалтерські записи показують, що протягом цього часу британський підрозділ PCC продовжував працювати з офісу в Grosvenor Gardens у Белгравії, використовуючи складну мережу підставних осіб у Британії та інших країнах.

Викриття операції з ухилення від санкцій Ірану в центрі Лондона з’явилися після того, як Повітряні сили Великої Британії приєдналися до авіаударів США по хуситам в Ємені. Цього тижня Сполучене Королівство та США запровадили санкції проти так званої «транснаціональної мережі вбивств», яку контролює іранська розвідка і яка переслідує активістів і дисидентів.

Документи, проаналізовані FT, показують, що з моменту введення санкцій США PCC використовувала компанії у Великій Британії для отримання коштів від іранських підставних структур у Китаї, приховуючи своїх реальних власників через номінальних директорів.