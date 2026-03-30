Іранська війна відкриває шлях українським спеціалістам дронів – Reuters

Бойовий досвід дозволяє Україні запропонувати дрони-перехоплювачі країнам Близького Сходу, які стикаються з іранськими атаками.

Україна має намір вийти на ринок Близького Сходу за допомогою власних безпілотників, повідомляє Reuters. Країни Перської затоки виявляють інтерес до українських дронів, які спочатку використовувалися для захисту від атак рф, а тепер готові до експорту.

Про це йдеться в матеріалі агенції Reuters.

Президент Володимир Зеленський минулих вихідних відвідав країни регіону, щоб укласти рамкові угоди про співпрацю. Україна вже підписала домовленості із Саудівською Аравією та Катаром, а також готується до угоди з ОАЕ.

Українські виробники безпілотників активно готуються до розширення експорту. Генеральний директор компанії UForce Олег Рогінський розповів, що морський дрон Magura викликає великий інтерес з боку країн Близького Сходу. Спочатку дрони використовувалися для атак і переслідування російських військових кораблів у Чорному морі, нині їх можна обладнати перехоплювачами для боротьби з повітряними дронами.

Інші компанії, такі як Wild Hornets і SkyFall, підтвердили, що отримують запити від регіону, але поки що не ведуть прямі переговори щодо контрактів. Виконавча директорка Tech Force UA Анастасія Мішкіна зазначила: “Існує ризик упустити момент, бо міжнародний ринок не чекає”.

За оцінками генерального директора Української ради зброярів Ігоря Федирко, у 2026 році Україна може експортувати зброї приблизно на 2 млрд доларів, не рахуючи спільних виробничих проєктів із союзниками. У найкращому випадку річний експорт оборонної продукції може досягти 10 млрд доларів через п’ять років.

У січні Україна виготовила 40 000 дронів-перехоплювачів. Зеленський заявляв, що при достатньому фінансуванні виробництво можна збільшити до 2 000 одиниць на день. Для власних потреб країні знадобиться лише 1 000 дронів, а решту можна експортувати.

Водночас країнам Перської затоки знадобляться місяці для підготовки власних систем протиповітряної оборони на базі дронів і навчання персоналу. Керівник програми перехоплювачів-дронів у фонді "Повернись живим" Тарас Тимочко підкреслив, що важливо правильно розташувати радари, підготувати операторів і забезпечити координацію між підрозділами.

"Деякі країни Перської затоки зможуть швидше сформувати власні підрозділи перехоплювачів дронів, ніж Україна, яка навчалася цьому у бойових умовах. Але навіть кілька місяців підготовки дадуть шанс на ефективну систему", - додав Тимочко.