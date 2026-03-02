Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іранські дрони атакують Кіпр: евакуація аеропорту Пафоса, Греція підсилює оборону F-16

02 березня 2026, 14:29
Іранські дрони атакують Кіпр: евакуація аеропорту Пафоса, Греція підсилює оборону F-16
Кіпр. Фото: beauty-places.com
На Кіпрі оголошено евакуацію мешканців.

Термінал пасажирського аеропорту в Пафосі на Кіпрі був евакуйований після того, як радіолокаційні системи зафіксували підозрілий об’єкт у небі.

Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Кіпру.

Як заявив спікер уряду Кіпру Константінос Летимбіотіс, два безпілотники, що летіли у напрямку британської авіабази Акротірі, були перехоплені. База розташована приблизно за 60 кілометрів від аеропорту Пафоса.

За кілька годин до цього, близько півночі, ще один дрон здійснив удар по авіабазі Акротірі. Британські посадовці вважають, що його запуск відбувся до того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про згоду надати американським силам бази країни для ударів по Ірану.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що удар був здійснений безпілотником типу "Шахед", який виробляється в Ірані. Точне місце запуску дрона наразі невідоме, експерти допускають можливість запуску як безпосередньо з Ірану, так і з боку проіранських групувань, таких як ліванська "Хезболла", повідомляє The Guardian.

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас оголосив, що на захист Кіпру будуть направлені два військові фрегати та два винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони країни.

