Іранські дрони могли бути модифіковані для більш потужних ударів по енергооб'єктах

Дрони Shahed, якими рф атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури, могли бути модифіковані спеціальними елементами більшого ураження, аби завдавати додаткової шкоди.

Про модифікації дронів напиписала британська організація з дослідження зброї Conflict Armament Research(CAR).

Вони виклали звіт на своєму сайті Conflict Armament Research.

Британці вивчили уламки іранських дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували інфраструктуру України, і встановили, що боєголовка скомпонована так, аби давати кілька ефектів при ураженні цілі.

Тобто, крім основного заряду, ударна частина містить вторинні заряди для нанесення додаткової шкоди об'єкту при атаці.

Англійські дослідники написали, що такі боєголовки, ймовірно, були розроблені спеціально для атак на великі цілі, такі як енергетична інфраструктура.

Також, в звіті написано, що боєголовка була призначена для нанесення якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі.