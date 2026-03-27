Іранські хакери зламали пошту директора ФБР та оприлюднили його особисті дані – CNN

27 березня 2026, 20:43
Іранські хакери зламали пошту директора ФБР та оприлюднили його особисті дані – CNN
Хакери отримали доступ до особистого акаунта Пателя та виклали серію його фотографій, зроблених ще до призначення на посаду.

Хакери, пов’язані з іранським урядом, отримали доступ до особистої електронної пошти директора ФБР Каша Пателя та опублікували викрадені матеріали.

Про це повідомила CNN з посиланням на джерела.

Хакери отримали доступ до особистого акаунта Пателя та виклали серію його фотографій, зроблених ще до призначення на посаду. Джерело CNN підтвердило справжність частини опублікованих зображень.

Зокрема, хакери опублікували фотографії, де Патель курить сигари, їде в антикварному кабріолеті та строїть міни, фотографуючи себе в дзеркалі з пляшкою рому.

Згідно з попереднім аналізом файлів, який CNN провела за участі незалежного експерта з кібербезпеки, викрадені листи, ймовірно, датуються періодом з 2011 по 2022 рік. Вони містять особисте, ділове і туристичне листування.

Дослідник Рон Фабела зазначив, що оприлюднені дані не є критичним зламом систем ФБР, як це подають хакери, а радше витоком особистої інформації — зокрема сімейних фото та побутових деталей.

Як пише CNN, це не перший випадок, коли кібергрупи з доступом до іранських ресурсів отримували приватні дані Пателя.

