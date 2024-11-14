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ПОЛІТИКА

Іранські ракети допоможуть росії посилити тиск на українські позиції – Business Insider

14 листопада 2024, 15:44
Іранські ракети допоможуть росії посилити тиск на українські позиції – Business Insider
Фото: з вільного доступу
Наразі невідомо, чи застосовувала росія вже якусь із цих ракет.

Дешевші іранські балістичні ракети малої дальності Fath-360 і ближньої дії Ababil відкривають нові можливості для росії, а саме - зробити лінію фронту в Україні набагато небезпечнішою.

Про це пише Business Insider.

"росія, ймовірно, зосередиться на їхньому використанні для ураження тактичних цілей на коротких дистанціях", - вважає експерт із ракетних технологій Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Тімоті Райт.

За його словами, мабуть, російські війська все ж мають намір використовувати ці ракети, і їхній план полягає в тому, щоб вражати ними цілі "в безпосередній близькості від лінії фронту". Наразі невідомо, чи застосовувала росія вже якусь із цих ракет, зазначили в Business Insider.

Науковий співробітник Ядерного проєкту Осло Фабіан Хоффман також висловив думку, що іранські ракети "дадуть змогу росії чинити ще більший тиск на цілі на передовій".

Експерт із ракет IISS Фабіан Хінц раніше стверджував, що використання іранських ракет меншої дальності може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю "для додаткових атак по цілях у глибині України".

"Хоча ці іранські ракети, можливо, і не привнесуть нові можливості у військові зусилля росії, вони запропонують більшу гнучкість і, що найголовніше, додаткову кількість", - зазначав він в одному зі своїх звітів.

Іранросія загрозаракетивійна в Україні

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