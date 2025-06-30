Іранські релігійні лідери оголосили Трампа "ворогом Бога" та закликали до помсти

Іранський аятола закликав мусульман всього світу до дій проти американського лідера.

Один з головних шиїтських священнослужителів Ірану, великий аятола Насер Макарем Ширазі видав фетву (богословсько-правовий висновок) щодо президента США Дональда Трампа, назвавши його "ворогом Бога", з яким повинні боротися мусульмани всього світу.

Про це повідомляє агентство Mehr.

У повідомленні йдеться, що група віруючих звернулася до великого аятоли, який уповноважений на ухвалення рішень у рамках ісламських правил і традицій, з проханням роз’яснити обов’язки мусульман у відповідь на загрозу верховному лідеру аятолі Алі Хаменеї та іншим керівникам.

Видана аятолою фетва проголошує, що кожен, хто погрожує або нападає на керівництво та владу ісламської умми (громади), вважається "ворогом Бога".

Високопоставлений іранський священослужитель додав, що "будь-яка співпраця чи підтримка цього ворога з боку мусульман чи ісламських держав є харамом (забороненою)".

"Необхідно, щоб усі мусульмани світу змусили цих ворогів пошкодувати про свої слова та помилки", — сказав він.