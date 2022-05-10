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Іранські школярки знімають хіджаби демонструючи свій протест проти влади

Школярки в Ірані розмахували хустками в повітрі та скандували проти священнослужителів у безпрецедентному прояві підтримки протестів, що охопили країну.
Іранські школярки знімають хіджаби демонструючи свій протест проти влади Фото: TWITTER
Про це повідомляє BBC.
 
Відеозаписи, підтверджені виданням, показують демонстрації на шкільних подвір’ях і на вулицях кількох міст.
 
Вони повторили ширші заворушення, викликані смертю минулого місяця жінки, яку затримали за порушення закону про носіння хіджабу.
 
У Кереджі – передмісті Тегерану, дівчата вигнали зі школи працівника освіти. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах у понеділок, видно, як вони кричать "Ганьба вам" і кидають у чоловіка речі, схожі на порожні пляшки з водою, витісняючи його за ворота.
 
На іншому відео з Кереджі чути, як студенти кричать: "Якщо ми не об’єднаємося, вони вб’ють нас одну за одною".
 
У південному місті Шираз у понеділок десятки школярок заблокували рух на головній дорозі, розмахуючи хустками в повітрі та вигукуючи "Смерть диктатору" – натяк на верховного лідера, аятолу Алі Хаменеї, який має останнє слово у всіх державних справах.
 
Протести школярок почалися через кілька годин після того, як аятола Хаменеї звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль в організації "бунтів".
 
Він також повністю підтримав сили безпеки, які відповіли на протести жорстоким розгоном.
 
Як повідомлялося, в Ірані вже кілька тижнів тривають загальнонаціональні демонстрації через смерть 22-річної Махси Аміні від рук так званої поліції моралі. Жінку затримали через «неправильно» одягнутий хіджаб. Того ж дня її доправили до лікарні в стані коми, а через два дні вона померла від внутрішніх ушкоджень.
 
Норвезька організація Iran Human Rights повідомила у вівторок, що наразі сили безпеки вбили щонайменше 154 людини. Серед них є 63 протестувальники, які, за словами активістів, загинули під час сутичок у південно-східному місті Захедан у п’ятницю.
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05 10 2022 09:14
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