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Іранські вартові заборонили всі засоби зв'язку після вибухів у Лівані

23 вересня 2024, 12:02
Іранські вартові заборонили всі засоби зв'язку після вибухів у Лівані
Фото: DW
Організовано широкомасштабну операцію з перевірки пристроїв.

Корпус вартових Ісламської революції наказав членам припинити користуватись будь-якими засобами зв'язку після вибуху пейджерів і рацій у Лівані. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Іранці проводять широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише засобів зв'язку. 

Разом з тим, більшість пристроїв є саморобними, або ж були імпортовані з Китаю чи росії.

Агенція пише, що Іран занепокоєним ризиком проникнення агентів Ізраїля, у зв'язку з чим також розпочалась перевірка кадрів, яка спрямована на середніх й високопоставлених членів КВІР.

"Це включає перевірку їхніх банківських рахунків як в Ірані, так і за кордоном, а також історію їхніх подорожей і подорожей їхніх сімей", - розповіло джерело.

Ще один неназваний іранський чиновник сказав, що головною турботою Ірану є захист ядерних і ракетних об'єктів країни, особливо тих, що знаходяться під землею. 

Проте заходи з безпеки на об'єктах було посилено ще минулого року, після того, як Тегеран звинуватив Іран у спробі саботувати ракетну програму.

"Ніколи, ніколи не було таких жорстких заходів безпеки і надзвичайних заходів, як зараз", - додало джерело. 

Посадовці вважають, що після вибухів пейджерів у Лівані безпека була ще більш посилена.

Зазначається, що іранські військові використовують цілий ряд зашифрованих засобів зв'язку, в тому числі рації, для безпечного спілкування. Чимало пристроїв розробляється всередині країни, аби уникнути залежності від іноземного імпорту.

"Однак у минулому Іран імпортував засоби зв'язку з таких країн, як Китай, Росія і навіть Японія", - пише Reuters.

 
ІранЛіван

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