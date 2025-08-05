Іранські вчені таємно шукали в росії ядерні технології та тритій – розслідування FT

Під час візиту делегація відвідала кілька російських науково-дослідних центрів, серед яких підприємство "Техноексперт" та науковий центр "Торій", що має зв’язки з російським військово-промисловим комплексом.

У серпні 2024 року група іранських науковців, пов’язаних із секретною програмою створення ядерної зброї, здійснила таємний візит до росії з метою налагодження співпраці з місцевими компаніями та придбання радіоактивних ізотопів, включаючи тритій — компонент, що використовується для підсилення потужності ядерних боєголовок.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, яке ґрунтується на листуванні, документах та даних про поїздки іранських представників.

Очолював делегацію 43-річний іранський фізик-ядерник Алі Калванд, пов’язаний з Організацією оборонних інновацій і досліджень (SPND) — надсекретним підрозділом Міноборони Ірану. Його супроводжували представники консалтингової компанії DamavandTec, яка перебуває під санкціями США, а також співробітник іранської військової контррозвідки.

Під час візиту делегація відвідала кілька російських науково-дослідних центрів, серед яких підприємство "Техноексперт" та науковий центр "Торій", що має зв’язки з російським військово-промисловим комплексом. За даними FT, іранці проявляли інтерес до технологій подвійного призначення, зокрема — до нейтронних генераторів, імпульсних рентгенівських систем і клістронів, які можуть застосовуватися для випробування ядерної зброї без її фактичного підриву.

Окрему увагу викликає офіційний запит DamavandTec до російської компанії Ritverc щодо придбання трьох ізотопів: титію, стронцію-90 та нікелю-63. Особливо небезпечним експерти вважають тритій, який є важливим компонентом при створенні термоядерної зброї. Хоча угоди щодо постачання не було укладено, сам факт такого запиту, за словами західних посадовців, викликає глибоку занепокоєність.

Західні розвідслужби давно підозрюють, що Іран підтримує так звану «стратегію двозначності» — офіційно заявляючи про мирний характер ядерної програми, одночасно накопичуючи технології та ноу-хау, необхідні для швидкого створення бомби в разі ухвалення відповідного політичного рішення. Іран послідовно заперечує наявність військової ядерної програми, посилаючись на релігійну заборону аятоли Хаменеї.

У контексті посилення співпраці між москвою та Тегераном, зокрема в оборонній сфері, експерти не виключають, що росія може виявити більшу гнучкість у наданні технологій Ірану — попри міжнародні зобов’язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Організація SPND, створена у 2011 році і очолена вбитим у 2020 році Мохсеном Фахрізаде, є ключовим гравцем у ймовірній ядерній програмі Ірану. У 2024 році парламент Ірану офіційно визнав SPND, надавши їй особливий статус, включно з правом створювати освітні та комерційні структури без контролю з боку законодавчої влади.