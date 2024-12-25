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ПОЛІТИКА

Іранський бізнесмен забезпечує чверть поставок зброї з Ірану до росії – Bloomberg

25 грудня 2024, 08:10
Іранський бізнесмен забезпечує чверть поставок зброї з Ірану до росії – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
росія платить за такі поставки Ірану нафтою.

Іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані забезпечує близько чверті всіх поставок зброї з Ірану в росію. Мова про деталі для безпілотників і не тільки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, Хоссейн Шамхані - син колишнього міністра оборони Ірану, який зараз перебуває на посаді радника верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Bloomberg пише, що Шамхані володіє мережею компаній, які забезпечують експорт нафти і нафтопродуктів з Ірану і росії через країни, що не приєдналися до західних санкцій. Його компаніям належить флот з десятків суден, серед яких танкери і вантажні судна.

Як уточнюють журналісти, щонайменше два судна, які пов'язані з компаніями іранського бізнесмена, 2023 року брали участь у перевезеннях іранської зброї, деталей для дронів і товарів подвійного призначення з Ірану в росію.

Йдеться про судна Sea Castle (також відоме як Tooka) і Sea Anchor (також відоме як Roja). Цього року вони здійснили щонайменше п'ять рейсів з іранських портів до Астрахані.

За даними джерел видання, росія платить за такі поставки Ірану нафтою.

Нагадаємо, Британія, Німеччина та Франція заявили про зростаючу стурбованість ядерною програмою Ірану, яка скоро може дозволити Тегерану отримати свою ядерну зброю.

Іранзброявійна в Україніросія загроза

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