Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іранський дрон атакував готель у Бахрейні: поранені співробітники Пентагону

02 березня 2026, 21:17
Іранський дрон атакував готель у Бахрейні: поранені співробітники Пентагону
Наразі їхній стан уточнюється.

Іранський безпілотник завдав удару по готелю в столиці Бахрейну - Манамі, внаслідок чого поранення отримали двоє співробітників Міністерства оборони США. 

Про це йдеться в дипломатичній депеші Держдепартаменту, з якою ознайомилася газета The Washington Post.

У документі зазначено, що "двох співробітників Міноборони США було поранено", але подробиць щодо стану постраждалих чи характеру їхньої роботи немає. 

У Державному департаменті від коментарів утрималися, а Пентагон оперативно не відповів на запити журналістів.

Наразі невідомо, у якому саме готелі перебували американці під час атаки. Водночас вранці неділі під удар потрапив готель Crowne Plaza Manama. Також не уточнюється, чи йдеться про цивільних працівників оборонного відомства, чи про військовослужбовців.

У заяві посольства США в Бахрейні громадян країни попередили, що готелі можуть стати потенційними цілями атак, і закликали американців уникати перебування в готелях Манами.

Тим часом Ізраїль продовжив удари по об’єктах угруповання Хезболла в Лівані. Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію керівника розвідувального штабу організації, а також про серію масштабних ударів по її цілях на півдні Лівану та в передмістях Бейрута.

Угруповання наразі офіційно не коментувало ці заяви.

 
ІранПентагонБахрейн

Останні матеріали

Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 19:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється