Іранський дрон атакував готель у Бахрейні: поранені співробітники Пентагону

Наразі їхній стан уточнюється.

Іранський безпілотник завдав удару по готелю в столиці Бахрейну - Манамі, внаслідок чого поранення отримали двоє співробітників Міністерства оборони США.

Про це йдеться в дипломатичній депеші Держдепартаменту, з якою ознайомилася газета The Washington Post.

У документі зазначено, що "двох співробітників Міноборони США було поранено", але подробиць щодо стану постраждалих чи характеру їхньої роботи немає.

У Державному департаменті від коментарів утрималися, а Пентагон оперативно не відповів на запити журналістів.

Наразі невідомо, у якому саме готелі перебували американці під час атаки. Водночас вранці неділі під удар потрапив готель Crowne Plaza Manama. Також не уточнюється, чи йдеться про цивільних працівників оборонного відомства, чи про військовослужбовців.

У заяві посольства США в Бахрейні громадян країни попередили, що готелі можуть стати потенційними цілями атак, і закликали американців уникати перебування в готелях Манами.

Тим часом Ізраїль продовжив удари по об’єктах угруповання Хезболла в Лівані. Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію керівника розвідувального штабу організації, а також про серію масштабних ударів по її цілях на півдні Лівану та в передмістях Бейрута.

Угруповання наразі офіційно не коментувало ці заяви.