Іранський дрон атакував танкер з хімікатами в Індійському океані

Іранський ударний безпілотник уразив танкер з хімікатами, який перебував в Індійському океані.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Судно CHEM PLUTO - танкер-хімовоз під прапором Ліберії, який належить Японії та управляється Нідерландами, був атакований ударним дроном вчора в Індійському океані.

Сталася подія за 200 морських миль від узбережжя Індії.

Жертв немає, пожежу на борту танкера загасили.

Центральне командування ВМС США підтримує зв'язок з кораблем, який був атакований.

За словами відомства, жодних кораблів ВМС США поблизу не було.

Індійська берегова охорона повідомила в соціальних мережах, що на борту судна перебуває 21 член екіпажу і що "судно почало рух у напрямку Мумбаї".

Удар був нанесений через те, що підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені за останні чотири тижні здійснили понад 100 нападів на десяток комерційних і торгових суден, що прямували через Червоне море.