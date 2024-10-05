Іранці розділилися в думках щодо ракетних атак на Ізраїль — The Times

Багато іранців заявили, що не хочуть мати нічого спільного з режимом і його рішеннями.

Дехто в Ірані вважає, що ракетна атака на Ізраїль була виправдана з огляду на вбивство Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли й військові операції в Лівані; іншим взагалі на це байдуже.

Після другого прямого нападу Ірану на Ізраїль цього року — слідом за квітневим ракетним обстрілом у відповідь на удар по його посольству в Дамаску — напруженість у Тегерані зросла, особливо після того, як Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, пообіцяв, що Іран "заплатить".

Про це повідомляє The Times.

Деякі іранці визнали, що реакція Ірану, ймовірно, не принесла значних результатів. Навпаки, вона може ще більше ускладнити ситуацію.

"Відповідь Ірану була перформансом, який не стримав Ізраїль і не змусить його відступити. Замість цього, вона викликає відплату і змушує Іран виглядати слабким", — сказав Алі Ансарі, професор іранської історії в Університеті Сент-Ендрюса.