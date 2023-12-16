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CУСПІЛЬСТВО

Ірландія могла б надати природі конституційні права – BBC

16 грудня 2023, 18:44
Ірландія могла б надати природі конституційні права – BBC
Карлінгфорд, Ірландія.
Якщо б люди проголосували за це, то природа отримала б права, які можна порівняти з правами людини.

Ірландія може стати першою країною в Європейському Союзі, яка закріпить права природи в національній конституції.

Про це пише BBC.

Спільний комітет з навколишнього середовища та кліматичних заходів рекомендував уряду провести референдум щодо захисту біорізноманіття. Якщо б люди проголосували за це, то природа отримала б права, які можна порівняти з правами людини.

В Ірландії останніми роками посилився рух за права природи. Його прибічники прагнуть, щоб такі складові природи, як дерева, гори та річки, визнавали як обʼєкти, що мають право на існування та процвітання, на відновлення, регенерацію та повагу.

Рух визнає право будь-якої особи чи організації захищати ці права від імені природи. У Новій Зеландії є приклад — там надали статус юридичної особи річці Вангануї.

Якщо ірландський парламент вирішить провести національний референдум щодо прав на природу і його схвалять громадяни, Ірландія буде першою, хто внесе права природи до конституції.

ірландіяКонституціяприродаправа

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