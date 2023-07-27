Ірландія навряд чи висловить рф співчуття у разі смерті путіна – прем'єр

Такі висловлювання Варадкара прозвучали після питання історичної зовнішньої політики Ірландії.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар вважає, що уряд країни навряд чи висловить у разі смерті російського диктатора путіна свої співчуття рф.

Про це повідомляє Independent.

Глава ірландського уряду також не вірить, що делегація його держави буде присутня на похороні керівника кремля.

"Я не думаю, що нас представлятимуть на похороні", - сказав він.

Такі висловлювання Варадкара прозвучали після питання історичної зовнішньої політики Ірландії.

У публікації нагадується, що протягом усієї Другої світової війни уряд Ірландії дотримувався суворої політики нейтралітету. Проте тодішній міністр закордонних справ Еамон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття міністрові Ірландії Едуарду Хемпелю у зв'язку із самогубством Адольфа Гітлера у 1945 році.

Така подія завдала значної шкоди репутації як для самого де Валері, так і для держави, що вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

В цей час Ірландія наполягає на тому, що продовжує дотримуватися політики нейтралітету під час війни рфпроти України, при цьому високопосадовці уряду зазначають, що це пов'язано з нейтральністю у військовому відношенні, а не з політичною.