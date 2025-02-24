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Ірландія посилить українську протиповітряну оборону

24 лютого 2025, 16:52
Ірландія посилить українську протиповітряну оборону
Фото: travelchannel.com
Здебільшого це застарілі системи ППО країни.

Сьогодні, 24 лютого, уряд Ірландії оголосив про передачу Україні радіолокаційні системи для посилення ППО, що стало частиною зобов’язань уряду.

Про це інформує газета  The Irish Times.

Ірландія планує передати значну частину своїх застарілих систем ППО, серед яких з радіолокаційний комплекс Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. 

Рішення -  частина зобов'язань влади з надання Україні нелетального військового обладнання і навчання.

В третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Ірландія зважилася на це рішення в рамках підтримки.

Країна й раніше брала участь у внесках ЄС для Києва, однак їхній внесок обмежувався "несмертоносними" цілями, такими як постачання дизельного палива для артилерійських установок і розмінування.

Видання пише, що передача оборонних систем спрямована на демонстрацію "незмінної солідарності" з Україною, особливо в умовах тиску на українське керівництво з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з росією про припинення війни.

"Продовження підтримки України - необхідність, а не вибір", - заявив міністр закордонних справ ЄС Саймон Гарріс.

Також Ірландія підтвердить свою підтримку України на міжнародних зустрічах у Брюсселі та ООН у Нью-Йорку, які відбудуться в понеділок, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що восени 2024 року Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду.

 

ірландіявійна в Україніпідтримка України

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