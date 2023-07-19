Ірландія проводить розслідування щодо ірландських деталей у двигуні збитого Shahed
19 липня 2023, 17:05
Прем'єр-міністр Лео Варадкар заявив, що в країні проводиться розслідування після публікації фотографії ірландських деталей в двигуні збитого в Україні дрона Shahed.
Про це пише Інтерфакс.
"Ми знаємо про збиття цього дрона. Проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", – сказав ірландський прем’єр.
Варадкар вважає, що, можливо, санкції порушили "якісь треті сторони".