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ПОЛІТИКА

Ірландія рішуче підтримує прискорене членство України в ЄС – прем'єр

27 лютого 2025, 19:59
Ірландія рішуче підтримує прискорене членство України в ЄС – прем'єр
Фото: travelchannel.com
За словами Мартіна, під час зустрічі з Зеленським також обговорили, як Ірландія може фінансово підтримати Україну.

Ірландія "рішуче наполягатиме" на прискореному вступі України до ЄС, заявив прем'єр країни Міхол Мартін після спілкування із президентом Володимиром Зеленський. Саму ж зустріч з українським лідером назвав "дуже теплою".

Про це повідомляє Sky News.

Виступаючи на пресконференції після зустрічі, Мартін заявив, що чітко дав зрозуміти Зеленському активну позицію Ірландії щодо прискореного членства України в ЄС.

"Для нього (Зеленського - ред.) це є пріоритетом. Адже, окрім певних гарантій безпеки, членство в ЄС відкриває для України значні економічні можливості в майбутньому", - зазначив прем'єр.

За словами Мартіна, під час зустрічі з Зеленським також обговорили, як Ірландія може фінансово підтримати Україну. 

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, напередодні своєї поїздки до Вашингтона. Перемовини відбулися в аеропорту Шеннон в Ірландії, де Зеленський зробив зупинку перед вильотом до столиці США для переговорів з американським президентом Дональдом Трампом.

За результатами зустрічі Зеленський розповів, що обговорював з Мартіном гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру. Зокрема, Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

ірландіявійнадопомога УкраїніЄвросоюз

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