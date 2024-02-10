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ПОЛІТИКА

Ірландія відмовляється видавати нові візи російським дипломатам через підозри у шпигунстві

10 лютого 2024, 17:26
Ірландія відмовляється видавати нові візи російським дипломатам через підозри у шпигунстві
Фото: travelchannel.com
В Ірландії дипломатична присутність москви скоротилася вдвічі.

Уряд Ірландії не дозволяє російському посольству в Дубліні провести ротацію співробітників. Він відмовляється видавати нові візи російським дипломатам, бо їх підозрюють у шпигунстві.

Про це пише The Irish Times.

В Ірландії дипломатична присутність москви скоротилася вдвічі. Після початку повномасштабної війни кількість акредитованих дипломатів і адміністративного персоналу в посольстві зменшилася з 30 людей до 14. Зокрема, у березні 2022 року ірландський уряд вислав чотирьох дипломатів через підозру у шпигунстві.

Також з країни зникли двоє аташе російських військових, призначених в Ірландію. Такі офіцери зазвичай тісно співпрацюють з російськими розвідувальними органами або безпосередньо підпорядковуються їм, коли перебувають за кордоном.

Ірландські служби безпеки давно підозрюють, що дипломатичні установи росії в Ірландії працюють як прикриття для різноманітної шпигунської діяльності. Тим часом речник російського посольства звинуватив МЗС Ірландії в зменшенні кількості співробітників і "неприйнятній візовій та акредитаційній політиці".

Ще у 2020 році уряд Ірландії використав законодавство про національну безпеку, щоб заблокувати дозвіл на будівництво посольства рф, яка хотіла розширити свої структури у країні, через побоювання, що це збільшить загрозу шпигунства.

ірландіяшпигунство

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