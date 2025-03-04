Ірландія виділяє €100 млн на допомогу Україні

Уряд Ірландії вважає, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні є "дуже серйозною подією".

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.

Про це повідомляє RTE.

Уряд Ірландії вважає, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні є "дуже серйозною подією". Зокрема, прем’єр-міністр Міхал Мартін назвав рішення Трампа "серйозним кроком назад" і закликав до подальшої взаємодії між усіма.

Аналогічної думки і віце-прем'єр Саймон Гарріс, який сказав, що європейські партнери надзвичайно наполегливо працювали останніми днями, щоб продемонструвати не лише солідарність, але й практичну підтримку України. За його словами, все ще існує суттєва вимога, щоб Європейський Союз та США працювали разом у цьому питанні.

Уряд Ірландії також схвалив законопроект, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.