Ірландія закрила останню вугільну електростанцію

Наступні Італія та Іспанія.

Ірландія офіційно закрила останню вугільну електростанцію та завершила еру виробництва електроенергії з вугілля.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

В державній компанії ESB зазначили, що остання вугільна електростанція в країні офіційно закрилася в графстві Клер після більш ніж 40 років роботи.

"Це кінець ери вугілля в Ірландії і початок більш чистого енергетичного майбутнього", - заявив головний виконавчий директор ESB Педді Гейз.

Він додав, що Ірландія наслідує приклад Британії, яка вже раніше повністю відмовилась від цього виду палива.

Ірландська вугільна електростанція Moneypoint залишатиметься в резервному режимі до 2029 року, і в разі надзвичайної ситуації чи непрогнозованого дефіциту її можуть знову запустити на мазуті. Водночас вона вже адаптується до нових умов енергетичного переходу - у 2022 році тут запустили перший в Ірландії синхронний компенсатор. Цей пристрій допомагає мережі стабілізувати інерцію та частоту в умовах переважання відновлюваних джерел енергії.

Крім того, в 2025 році Італія має закрити дві великі вугільні станції, а ті, що залишилися в Іспанії, будуть виведені з експлуатації або переобладнані на газові.

Такі процеси є частиною ширшого переходу Європи до відновлюваної енергетики, адже використання вугілля на континенті за останні десять років скоротилося майже вдвічі. Хоча ще в 2013 році вугілля займало найбільшу частку в енергетичному балансі Європи.